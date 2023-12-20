【時報-台北電】台股20日加權指數收17635.20點，漲58.65點或0.33%，總成交值3391.06億元。三大法人買超106.42億元，其中外資連9日買超、再敲進246.08億元，累計已買超1106.57億元，而投信、自營商則分別賣超26.92億元及賣超112.73億元。

三大法人賣超前十大個股，金融類股占7位成重災區，且統包前5名，中信金(2891)、彰銀(2801)更雙雙賣超逾萬張，分列1、2位；而長榮航(2618)、中鋼(2002)則為傳產唯二中槍；電子族群僅晶豪科(3006)1檔、賣超5200張。

中信金(2891)在三大法人連6日買超後，今日首轉賣超，包括外資大舉調節2萬5707張、自營商跟賣1499張，惟投信仍堅持連5買、再搶進1萬2925張，合計賣超1萬4281張，使得今日股價續跌近1.6%，以近6.5萬張大量拉出一根小黑棒。

另，彰銀(2801)土洋法人續對作、再遭賣超1萬2722張，雖有外資續買超1萬418張，但投信擴大賣超2萬2845張、自營商也續賣295張，合計連5日已遭三大法人賣超4萬8422張。

依類別分，1檔電子股、7檔金融股及2檔傳產股；依股價分，1檔中價位股、9檔銅板股；賣超張數方面，2檔賣超上萬張，榜首為中信金(2891)，賣超1萬4281張，彰銀(2801)、第一金(2892)名列二、三名，分別賣超1萬2722張及賣超8120張。第四及第五名為兆豐金(2886)、國泰金(2882)，其他依序為長榮航(2618)、新光金(2888)、中鋼(2002)、開發金(2883)及晶豪科(3006)。

●三大法人20日賣超前十名：

1.中信金(2891)收27.80元，跌0.45元或1.59%，三大法人賣超1萬4281張。

2.彰銀(2801)收17.55元，跌0.05元或0.28%，三大法人賣超1萬2722張。

3.第一金(2892)收26.90元，跌0.30元或1.10%，三大法人賣超8120張。

4.兆豐金(2886)收38.75元，跌0.40元或1.02%，三大法人賣超7929張。

5.國泰金(2882)收44.85元，跌0.05元或0.11%，三大法人賣超7502張。

6.長榮航(2618)收30.60元，漲0.45元或1.49%，三大法人賣超6688張。

7.新光金(2888)收8.69元，漲0.01元或0.12%，三大法人賣超6611張。

8.中鋼(2002)收26.55元，跌0.10元或0.38%，三大法人賣超5628張。

9.開發金(2883)收12.35元，股價持平，三大法人賣超5537張。

10.晶豪科(3006)收93.20元，跌2.80元或2.92%，三大法人賣超5200張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.中信金(2891)三大法人累計買超7萬9549張，其中外資買超2萬7910張、投信買超5萬7122張、自營商賣超5484張；融資減591張、融券增69張，券資比4.15%。

2.彰銀(2801)三大法人累計賣超3萬2685張，其中外資買超1萬9610張、投信賣超5萬2077張、自營商賣超218張；融資增928張、融券減47張，券資比0.11%。

3.第一金(2892)三大法人累計賣超1637張，其中外資賣超339張、投信賣超395張、自營商賣超902張；融資增33張、融券增3張，券資比2.31%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅20日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)