【時報-台北電】台股20日加權指數收17635.20點，漲58.65點或0.33%，總成交值3391.06億元。三大法人買超106.42億元，其中外資買超246.08億元，投信、自營商分別賣超26.92億元及賣超112.73億元。

三大法人買超前十大個股，依類別分，8檔電子股、2檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，10檔買超上萬張，榜首為緯創(3231)，買超2萬4310張，宏碁(2353)、鴻海(2317)名列二、三名，分別買超2萬1309張及買超1萬8912張。第四及第五名為群創(3481)、陽明(2609)，其他依序為友達(2409)、中工(2515)、廣達(2382)、神達(3706)及仁寶(2324)。

AI PC題材火熱，緯創、宏碁搶手，榜首緯創終結連4賣，轉買2.4萬張，排名第二的宏碁股價逼近漲停，今日續加碼2.1萬張，已連9敲。同為AI概念股的廣達買超1.2萬張，共連3買。面板雙虎友達、群創買盤回溫，群創轉買1.8萬張，友達轉買1.3萬張。

●三大法人20日買超前十名：

1.緯創(3231)收94.20元，漲2.20元或2.39%，三大法人買超2萬4310張。

2.宏碁(2353)收44.60元，漲3.90元或9.58%，三大法人買超2萬1309張。

3.鴻海(2317)收104.50元，漲2.00元或1.95%，三大法人買超1萬8912張。

4.群創(3481)收12.70元，漲0.40元或3.25%，三大法人買超1萬8621張。

5.陽明(2609)收50.40元，漲1.10元或2.23%，三大法人買超1萬5283張。

6.友達(2409)收16.50元，漲0.50元或3.13%，三大法人買超1萬3969張。

7.中工(2515)收13.40元，漲0.90元或7.20%，三大法人買超1萬2572張。

8.廣達(2382)收210.00元，漲6.50元或3.19%，三大法人買超1萬2292張。

9.神達(3706)收41.65元，漲2.15元或5.44%，三大法人買超1萬2140張。

10.仁寶(2324)收37.40元，漲3.40元或10.00%，三大法人買超1萬1023張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.緯創(3231)三大法人累計賣超1萬9403張，其中外資買超2萬1386張、投信賣超3萬9770張、自營商賣超1020張；融資增2463張、融券增479張，券資比1.53%。

2.宏碁(2353)三大法人累計買超5萬6928張，其中外資買超3萬5738張、投信買超1萬5888張、自營商買超5301張；融資增5720張、融券增875張，券資比7.21%。

3.鴻海(2317)三大法人累計買超1萬818張，其中外資賣超7039張、投信買超2萬3215張、自營商賣超5358張；融資減367張、融券減17張，券資比1.56%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅20日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：邱致馨)

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