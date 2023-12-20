【時報-台北電】台股20日加權指數收17635.20點，漲58.65點或0.33%，總成交值3391.06億元。三大法人買超106.42億元，其中外資買超246.08億元，投信、自營商分別賣超26.92億元及賣超112.73億元。
投信賣超前十大個股，依類別分，3檔電子股、2檔金融股及5檔傳產股；依股價分，1檔百元股、2檔中價位股及7檔銅板股；賣超張數方面，6檔賣超上萬張，榜首為仁寶(2324)，賣超2萬7373張，彰銀(2801)、永豐餘(1907)名列二、三名，分別賣超2萬2845張及賣超1萬4316張。第四及第五名為廣達(2382)、陽明(2609)，其他依序為永豐金(2890)、中鋼(2002)、裕民(2606)、英業達(2356)及長榮航(2618)。
投信今日賣超榜首是漲停板的仁寶，上檔呈現連3天站賣方。對傳產及金融股多檔也逢高出脫；其中，對彰銀連5賣，對永豐餘連5賣，也對貨櫃航傳利多的陽明呈現連7賣。至於今日大彈升的前波AI飆股英業達為連5天調節，對AI大哥廣達已連7天賣超。
●投信20日賣超前十名：
1.仁寶(2324)收37.40元，漲3.40元或10.00%，投信賣超2萬7373張。
2.彰銀(2801)收17.55元，跌0.05元或0.28%，投信賣超2萬2845張。
3.永豐餘(1907)收32.40元，漲0.25元或0.78%，投信賣超1萬4316張。
4.廣達(2382)收210.00元，漲6.50元或3.19%，投信賣超1萬4082張。
5.陽明(2609)收50.40元，漲1.10元或2.23%，投信賣超1萬2502張。
6.永豐金(2890)收19.45元，跌0.05元或0.26%，投信賣超1萬483張。
7.中鋼(2002)收26.55元，跌0.10元或0.38%，投信賣超9039張。
8.裕民(2606)收52.10元，漲0.50元或0.97%，投信賣超8543張。
9.英業達(2356)收49.00元，漲3.95元或8.77%，投信賣超7706張。
10.長榮航(2618)收30.60元，漲0.45元或1.49%，投信賣超7500張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.仁寶(2324)三大法人累計買超2萬3080張，其中外資買超3萬3443張、投信賣超1萬244張、自營商賣超118張；融資增5144張、融券增185張，券資比5.17%。
2.彰銀(2801)三大法人累計賣超3萬2685張，其中外資買超1萬9610張、投信賣超5萬2077張、自營商賣超218張；融資增928張、融券減47張，券資比0.11%。
3.永豐餘(1907)三大法人累計賣超6938張，其中外資買超3萬9419張、投信賣超4萬5476張、自營商賣超881張；融資增961張、融券減60張，券資比0.62%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅20日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）
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