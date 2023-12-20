【時報-台北電】台股20日加權指數收17635.20點，漲58.65點或0.33%，總成交值3391.06億元。三大法人買超106.42億元，其中外資買超246.08億元，投信、自營商分別賣超26.92億元及賣超112.73億元。
投信買超前十大個股，依類別分，4檔電子股、2檔金融股及4檔傳產股；依股價分，2檔百元股、8檔銅板股；買超張數方面，6檔買超上萬張，榜首為華新(1605)，買超2萬6705張，正新(2105)、聯電(2303)名列二、三名，分別買超2萬5382張及買超1萬4111張。第四及第五名為中信金(2891)、元大金(2885)，其他依序為友達(2409)、鴻海(2317)、遠東新(1402)、神基(3005)及寶成(9904)。
投信今又買超傳產股華新2.6萬多張居首，且為連6買，對正新為連12天買超；且華新、正新都是連四天居冠亞軍。對中信金呈現連5買，對聯電呈連8買；對元大金為連4買。投信對鴻海續加碼且為連4買，對友達也是連4天偏多操作。對遠東新也是連4買。
今天的前八名也在昨天占據前八大做多股。投信另對神基為連八買，對寶成連三天積極買超；前十名個股多是近期不斷加碼的老面孔。
●投信20日買超前十名：
1.華新(1605)收38.90元，跌0.30元或0.77%，投信買超2萬6705張。
2.正新(2105)收47.00元，漲0.75元或1.62%，投信買超2萬5382張。
3.聯電(2303)收49.85元，跌0.15元或0.30%，投信買超1萬4111張。
4.中信金(2891)收27.80元，跌0.45元或1.59%，投信買超1萬2925張。
5.元大金(2885)收26.55元，跌0.15元或0.56%，投信買超1萬2642張。
6.友達(2409)收16.50元，漲0.50元或3.13%，投信買超1萬2411張。
7.鴻海(2317)收104.50元，漲2.00元或1.95%，投信買超9931張。
8.遠東新(1402)收31.25元，跌0.20元或0.64%，投信買超8851張。
9.神基(3005)收106.00元，股價持平，投信買超8408張。
10.寶成(9904)收31.85元，跌0.05元或0.16%，投信買超6893張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.華新(1605)三大法人累計買超2萬4009張，其中外資賣超5萬9056張、投信買超8萬3375張、自營商賣超309張；融資減3655張、融券增177張，券資比1.20%。
2.正新(2105)三大法人累計買超8892張，其中外資賣超6萬8773張、投信買超7萬7895張、自營商賣超229張；融資減142張、融券增33張，券資比3.56%。
3.聯電(2303)三大法人累計買超5萬4811張，其中外資賣超8632張、投信買超6萬6064張、自營商賣超2620張；融資減3447張、融券減142張，券資比8.18%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅20日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）
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