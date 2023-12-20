【時報-台北電】台股20日加權指數收17635.20點，漲58.65點或0.33%，總成交值3391.06億元。三大法人買超106.42億元，其中外資買超246.08億元，投信、自營商分別賣超26.92億元及賣超112.73億元。

外資今賣超前十大中，金融、傳產共占8檔，兩大苦主分別是華新及中信金，雙雙遭砍2.6萬張、2.5萬張。

據統計，外資3天累計賣超華新8.1萬餘張，4天共減持中信金4.2萬多張。

外資賣超前十大個股，依類別分，2檔電子股、4檔金融股及4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、9檔銅板股；賣超張數方面，6檔賣超上萬張，榜首為華新(1605)，賣超2萬6462張，中信金(2891)、正新(2105)名列二、三名，分別賣超2萬5706張及賣超1萬9963張。第四及第五名為元大金(2885)、聯電(2303)，其他依序為兆豐金(2886)、神基(3005)、遠東新(1402)、第一金(2892)及寶成(9904)。

●外資20日賣超前十名：

1.華新(1605)收38.90元，跌0.30元或0.77%，外資賣超2萬6462張。

2.中信金(2891)收27.80元，跌0.45元或1.59%，外資賣超2萬5706張。

3.正新(2105)收47.00元，漲0.75元或1.62%，外資賣超1萬9963張。

4.元大金(2885)收26.55元，跌0.15元或0.56%，外資賣超1萬5058張。

5.聯電(2303)收49.85元，跌0.15元或0.30%，外資賣超1萬4477張。

6.兆豐金(2886)收38.75元，跌0.40元或1.02%，外資賣超1萬2706張。

7.神基(3005)收106.00元，股價持平，外資賣超9054張。

8.遠東新(1402)收31.25元，跌0.20元或0.64%，外資賣超7983張。

9.第一金(2892)收26.90元，跌0.30元或1.10%，外資賣超7560張。

10.寶成(9904)收31.85元，跌0.05元或0.16%，外資賣超7529張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.華新(1605)三大法人累計買超2萬4009張，其中外資賣超5萬9056張、投信買超8萬3375張、自營商賣超309張；融資減3655張、融券增177張，券資比1.20%。

2.中信金(2891)三大法人累計買超7萬9549張，其中外資買超2萬7910張、投信買超5萬7122張、自營商賣超5484張；融資減591張、融券增69張，券資比4.15%。

3.正新(2105)三大法人累計買超8892張，其中外資賣超6萬8773張、投信買超7萬7895張、自營商賣超229張；融資減142張、融券增33張，券資比3.56%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅20日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：廖小蕎)

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