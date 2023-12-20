【時報-台北電】台股20日加權指數收17635.20點，漲58.65點或0.33%，總成交值3391.06億元。三大法人買超106.42億元，其中外資買超246.08億元，投信、自營商分別賣超26.92億元及賣超112.73億元。

外資搶先卡位AI PC元年，今對仁寶、廣達、宏碁、英業達敲大單，又以買超仁寶3.6萬張最多。

AI概念群龍共舞，外資分別增持緯創3.2萬張、台積電2萬張。

外資買超前十大個股，依類別分，8檔電子股、2檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，10檔買超上萬張，榜首為仁寶(2324)，買超3萬6020張，緯創(3231)、廣達(2382)名列二、三名，分別買超3萬2784張及買超2萬6200張。第四及第五名為陽明(2609)、台積電(2330)，其他依序為群創(3481)、永豐餘(1907)、宏碁(2353)、英業達(2356)及神達(3706)。

●外資20日買超前十名：

1.仁寶(2324)收37.40元，漲3.40元或10.00%，外資買超3萬6020張。

2.緯創(3231)收94.20元，漲2.20元或2.39%，外資買超3萬2784張。

3.廣達(2382)收210.00元，漲6.50元或3.19%，外資買超2萬6200張。

4.陽明(2609)收50.40元，漲1.10元或2.23%，外資買超2萬5664張。

5.台積電(2330)收585.00元，股價持平，外資買超2萬95張。

6.群創(3481)收12.70元，漲0.40元或3.25%，外資買超1萬9893張。

7.永豐餘(1907)收32.40元，漲0.25元或0.78%，外資買超1萬2500張。

8.宏碁(2353)收44.60元，漲3.90元或9.58%，外資買超1萬1878張。

9.英業達(2356)收49.00元，漲3.95元或8.77%，外資買超1萬1233張。

10.神達(3706)收41.65元，漲2.15元或5.44%，外資買超1萬1041張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.仁寶(2324)三大法人累計買超2萬3080張，其中外資買超3萬3443張、投信賣超1萬244張、自營商賣超118張；融資增5144張、融券增185張，券資比5.17%。

2.緯創(3231)三大法人累計賣超1萬9403張，其中外資買超2萬1386張、投信賣超3萬9770張、自營商賣超1020張；融資增2463張、融券增479張，券資比1.53%。

3.廣達(2382)三大法人累計買超6140張，其中外資買超4萬1013張、投信賣超3萬4295張、自營商賣超576張；融資減244張、融券減435張，券資比5.70%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅20日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：廖小蕎)

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