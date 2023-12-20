【時報記者任珮云台北報導】匯豐銀看好明年的亞洲股市表現，產業仍然首選科技股尤其是人工智慧。不過同為亞洲科技重鎮的南韓和台灣，匯豐銀給南韓「加碼」評等，但台灣只有「中立」。
匯豐銀今舉行2024年第一季投資展望說明會，為何匯豐銀更看好南韓而非台灣？匯豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華分析，南韓估明年盈餘成長六成，今年基期也相對低；而台灣明年企業盈餘估成長18%。此外，今年台股漲幅已居亞洲第一名，南韓只排第三名，因此明年更看好南韓股市，給予「加碼」，台灣給予「中立」評等。
亞洲企業方面，匯豐銀預估明年南韓企業每股盈餘復甦超過六成，印度維持16%的盈餘增長，中國大陸也能維持15%，整體亞洲會有二成以上，對比全球平均在10%左右，亞股成長動力也優於全球平均，本益比估值相對低估，只有12倍左右，遠低於美股19倍及全球，印度近美股，其他亞洲都被低估。
匯豐銀預估，明年整體亞洲的GDP成長可達4.5%，遠遠優於全球GDP成長估值的2.4%；至於通膨約2.1%，亦低於美國的通膨估值。在日本方面，明年日本央行可望將貨幣政策正常化，日圓匯價明年底上看136左右。
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