【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】Ned Davis Research（NDR）周二出具報告，警告2024年美股恐將面臨巨大風險，如果聯準會持續每月縮表近1000億美元，這可能在來年觸發流動性危機，尤其是在美國政府持續大舉發債的情況下。
該投資研究公司表示，2024年最大的宏觀風險之一，可能是聯準會持續縮減資產負債表，也就是繼續執行量化緊縮（QT）政策。
報告指出，自啟動縮表以來，聯準會的資產負債表已經從2022年的9兆美元縮減了近1.3兆美元，就目前而言，這並未影響銀行的流動性，對實體經濟的影響不大，但情況可能在2024年出現變化，市場的流動性可能急速下滑，最終將對美股帶來衝擊。
NDR表示，如果聯準會繼續執行QT，同時美國財政部繼續大量發行公債，那麼逆回購可能在第二季歸零，屆時QT就會開始影響銀行的資金儲備，市場的流動性也將流失。流動性減少還將影響銀行向企業和消費者提供貸款的意願，導致經濟增長受抑。除非聯準縮減QT規模，否則2024年的流動性危機將使市場面臨重大風險。
鮑爾在12月會後表示，即使央行決策官員有在考慮於明年降息，但仍未決定何時結束縮減資產負債表的舉措，「現在我們尚未談到改變量化緊縮（QT）的步伐」。他並表示，在大多數情況下，利率政策和縮放資產負債表的行動是獨立運作的。這意味著聯準會可能在降息的同時，仍然繼續縮表。
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