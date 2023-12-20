美股道瓊連5天創新高，台股今天反彈58.65點，收17635.20點，成交量3358億元。今天外資買超246.08億元，投信賣超26.92億元，自營商賣超112.73億元，合計3大法人買超106.42億元。

AI PC預料將在2024年夏天問世，可望驅動筆電換機潮，今天仁寶爆出29萬張歷史天量飆漲停，外資加碼3.6萬張，登上買超冠軍。相關概念股緯創、廣達也同步買進，分別居買超第2、3名。另外宏碁、英業達則加碼11878、11233張。

上月外資大量吸貨的金融股，出現減碼跡象，今天在賣超前10名個股中佔了4檔，分別是中信金2.57萬張、元大金1.5萬張、兆豐金1.27萬張、第一金7千多張。不僅如此，賣超5千張以上的還有新光金、開發金、國泰金等。

法人表示，美國聯準會結束升息循環、企業獲利成長動能提升、半導體邁入向上週期等利多，有助帶動台股2024年行情。不過，指數自11月以來累積漲幅不小，近期高檔盤整，且時序臨近聖誕節，外資休假效應，連帶影響台股量縮。此外，總統大選藍綠民調接近，投資人需留意選前是否出現突發事件，引發股市震盪加劇。

外資今天買超上市個股前10名為：仁寶(2324)36021張、緯創(3231)32785張、廣達(2382)26201張、陽明(2609)25665張、元大台灣50反1(00632R)24120張、台積電(2330)20096張、國泰永續高股息(00878 )19970張、群創(3481)19894張、復華富時不動產(00712)18738張、永豐餘(1907)12500張。

外資今天買超上市個股前10名為：華新(1605)26463張、中信金(2891)25707張、正新(2105)19964張、元大金(2885)15059張、聯電(2303)14478張、兆豐金(2886)12706張、神基(3005)9054張、遠東新(1402)7983張、第一金(2892)7560張、寶成(9904)7530張。

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