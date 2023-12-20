【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在三星電子等大型權值股帶領下，韓國股市20日開高後就一路上漲，最後大漲45.75點或1.78%，收在2,614.3點，不只連續第5個交易日走高，同時創下9月15日以來最高。另外，韓元也升值。

分析師認為，在外資與法人紛紛買進韓股之後，大盤還有上漲空間，有機會上探2,800點大關。近期發生的地緣政治風險也可望被稀釋，例如，朝鮮最近接連試射洲際彈道導彈後，互別苗頭下，美國也決定部署可攜帶大量軍武的B-1B超音速戰略轟炸機。

權值股漲升一片，三星電子大漲1.91%，市值第2大韓企SK海力士也漲1.66%。在18日傳出，韓國最大貨櫃船公司HMM的股份將出售給Harim食品集團後，前者股價飆漲20%，後者更是暴增30%。

韓元兌一美元在1,298.9價位附近，韓元走升8.9元。