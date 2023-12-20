以色列表示願意同意再次休戰以換取更多人質後，哈瑪斯（Hamas）領導人明天將到埃及，就加薩（Gaza）新一波停火進行談判。

法新社報導，國際社會要求新休戰協議的壓力越來越大。休戰可能增加對被圍困的巴勒斯坦領土的援助，聯合國明天將就呼籲停火進行投票。

接近哈瑪斯的消息人士表示，卡達的哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）預計將率領「高級」代表團前往埃及，與該國間諜頭子等人就「停止侵略和戰爭，準備釋放囚犯的協議」進行會談。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）表示，以色列「已準備好再次執行人道主義停火，並提供更多人道主義援助，以便釋放人質」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，他最近派間諜頭子兩次前往歐洲，以「解救我們的人質」。

美國新聞網站Axios昨天報導，以色列情報機構摩薩德（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea）在歐洲會見了卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）和美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns），討論可能達成的釋放人質新協議。

Axios今天還報導，以色列已提出暫停加薩戰事至少一週，以換取哈瑪斯扣押的30多名人質。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1121220