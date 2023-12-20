最新研究發現，世界上大約12%的鳥類已因人類活動而滅絕，數目是先前估計的兩倍。
英國「衛報」（The Guardian）報導，根據今天刊登於「自然通訊」（Nature Communications）的研究估計，自約12萬年前開始的更新世晚期以來，約有1430種鳥類已滅絕。
根據化石或其他紀錄確定的已知滅絕鳥類約有640種。新估計數字包含沒有被記錄到的滅絕事件。
論文主要作者庫克（Rob Cooke）說：「我們知道我們已經失去了像渡渡鳥（dodo）這樣具代表性的鳥類，不過我們希望更確切估計我們所不知道的鳥類滅絕情況。」庫克是在英國生態水文中心（UK Centre for Ecology and Hydrology）建立生態模型的研究人員。
為了計算先前未知的滅絕鳥種數量，庫克和他的團隊利用統計模型從已知絕種的640種鳥類來外推，而且模型是以紐西蘭作為基準。
這項研究聚焦在島嶼鳥類族群，因為非候鳥不容易分散。庫克說：「島嶼是研究滅絕的最佳地點：90%的滅絕發生在島嶼上，因為島上的鳥類無處可去。」
庫克說，森林砍伐、過度捕獵、火災和入侵物種是鳥類滅絕的主因。
他表示，團隊得出新的鳥類絕種總數為1430種，這個數字可能還偏低，「或許會多達2000種，但我們想保守一點估計」。
鳥類在地球生態系統中扮演的角色至關重要，牠們會傳播種子、為植物授粉、當吃腐肉的清道夫，以及透過糞便協助珊瑚礁和土地施肥。（譯者：盧映孜/核稿：何宏儒）1121220
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