【時報-台北電】經濟部統計處公布，11月外銷訂單506.3億美元，年增1%，年對年相比轉為正成長並終止「連14黑」；累計1-11月外銷訂單5,172.3億美元，較去年同期減少15.8%。
經濟部統計處指出，11月外銷訂單506.3億美元，較上月減4.2%，較去年同月增1.0%，結束連續14個月負成長，主因去年同月受中國大陸防疫封控影響，基期較低，加上高效能運算及人工智慧等新興科技應用持續所致，惟終端需求仍未明顯回升，傳統貨品訂單續呈減少，抵銷部分增幅。
據外銷訂單受查廠商對12月份接單看法，預期接單將較11月份增加之廠商家數占15.6%，持平者占58.2%，而減少者占26.3%，按家數計算之動向指數為44.7；按接單金額計算之動向指數則為47.8，預期12月份整體外銷訂單金額將較11月份減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為48.0、48.6及49.6。
展望未來，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續拓展，加上農曆春節前的備貨需求漸次釋出，均可望支撐外銷接單成長動能；惟全球通膨問題未解，利率維持高檔，以及美中科技戰、俄烏戰爭、以巴衝突等不確定因素仍存，恐抑制全球貿易成長力道，後續發展亟需持續關注並審慎因應。（編輯：沈培華）
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