Comcast旗下NBC環球（NBCUniversal）考慮在英國建立一座主題樂園度假村，與競爭對手迪士尼（Disney）另闢新戰線。

NBC環球已在倫敦以北約60英里的英格蘭貝德福（Bedford）購買土地。NBC環球主題樂園部門發言人表示，該公司正在研擬於該地區建造主題樂園和度假村可行性，目前位在初步階段。如果開發成功，這將是在英國經營的首座度假村，也是該公司在歐洲的唯一產業。

發言人指出：「我們還須數月時間才能決定是否繼續，期待與所有利害關係人和當地社區接洽。」

NBC環球表示，這個潛在開發案的創意概念尚未決定，該地面積大約480英畝。產業人士認為，購買土地是開發遊樂園過程最早的動作之一一。