Comcast旗下NBC環球（NBCUniversal）考慮在英國建立一座主題樂園度假村，與競爭對手迪士尼（Disney）另闢新戰線。
NBC環球已在倫敦以北約60英里的英格蘭貝德福（Bedford）購買土地。NBC環球主題樂園部門發言人表示，該公司正在研擬於該地區建造主題樂園和度假村可行性，目前位在初步階段。如果開發成功，這將是在英國經營的首座度假村，也是該公司在歐洲的唯一產業。
發言人指出：「我們還須數月時間才能決定是否繼續，期待與所有利害關係人和當地社區接洽。」
NBC環球表示，這個潛在開發案的創意概念尚未決定，該地面積大約480英畝。產業人士認為，購買土地是開發遊樂園過程最早的動作之一一。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：