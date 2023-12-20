AI大紅10年沒問題，從GPU、伺服器到AI手機，明年還是AI PC元年，加上超級換機潮，預估出貨年增10倍，商機根本吃不完，分析師看好iPhone 16潮變AI手機，有本事會讓人驚艷，玉晶光、新普等4檔蘋鏈估值低可低撿，雙A也大漲，華碩飆25年新高，漲逾6%收450元；宏碁一度漲停，噴逾9%收44.6元，創12年新高，還是台股成交量第3大。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，明年蘋果新機iPhone 16將支援生成式AI，而市值僅次於蘋果的微軟，擁有投資開發ChatGPT的OpenAI 50%股權，可優先取得最新AI技術。Windows作業軟體copilot已收費，有實際AI效益，若蘋果不努力，恐怕被微軟追過市值。

蔡明彰強調，大陸手機小米vivo、OPPO都已推出AI手機，明年初三星系列手機新機S24也有AI功能，明年秋天才亮相的iPhone 16，若沒有AI，必定是蘋果的大利空，不僅要有AI功能，而且要讓消費者驚艷，蘋果就是有這本事。

智慧手機發展歷史，螢幕觸控、拍照畫素都不是iPhone率先突破，但後來蘋果手機做得最好。近來蘋果股價創天價，有部分原因補漲，更重要是對明年iPhone導入AI的期待，除了大立光（3008）連動走強外，另一家蘋果手機高階鏡頭供應商玉晶光（3406），也會取得潛望式鏡頭訂單，前3季EPS 17.02元，全年估27元，本益比16倍，明年EPS可望挑戰30元，本益比再降至14倍。

AI PC是明年大趨勢，雙A股價大漲，iPad及MacBook也可望導入AI

蘋果手機電池供應商新普（6121），股價創440元新天價，今年EPS估30元，12/ 21將上半年除息10元，明年EPS上看35元，本益比僅13倍。新普自2017年以來連續8年EPS逾10元，淨值高達189元，股價淨值比2.3倍，整體估值比大立光更低。

蔡明彰指出，傳蘋果要求iPhone 16電池供應商，去中國化並增加印度產能，中國電池廠德賽要在印度建新廠需要時間，新普在印度已有工廠，只需擴大產能，新普相對有利。

新普將取得蘋果手機更多電池訂單，可能是iPhone 15賣不好，現在網路就流出明年iPhone 16的間諜照，最受矚目是電池變大且有散熱裝置，以往電池是黑色外殼，未來是金色，材質是磨砂金屬加強散熱，研判iPhone 16有AI功能，大量耗電，因此電池全面升級，提升電池供應商的毛利。

AI PC是明年的大趨勢，雙A的宏碁（2353）、華碩（2357）近來股價大漲，必然蘋果的iPad及MacBook也可望導入AI。供應電池模組的順達（3211）5成營收來自蘋果，前3季EPS 3.46元，全年估4.6元，明年至少重返疫情前的6元水準，本益比16倍，淨值56元的股價淨值比1.7倍。

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