新光金控旗下元富證券20日前往臺大醫院兒童醫院進行聖誕關懷。活動特別邀請魔術師化身為聖誕老人為院童表演魔術，同仁則帶領院童進行摺紙燈籠鍛鍊腦力，元富證券總經理張清發親自出席贈送聖誕禮物給院童，在年終歲末之際，陪伴小朋友們度過聖誕佳節，提前感受濃濃的耶誕歡樂與祝福。
元富證券長期投入關懷弱勢孩童領域，亦積極鼓勵員工投入各項社會公益活動。適逢聖誕節來臨，元富同仁以實際行動為院童帶來耶誕祝福，看到院童開心地與魔術師互動、專注地投入摺紙藝術，收到聖誕禮物時臉上露出的大大笑容，更加備感溫馨。期望透過一年一度的聖誕關懷活動帶給大家更多溫暖與支持，祝願病童們早日康復，迎向美好未來，拋開疾病對日常生活的影響，開心地迎接聖誕佳節。
充滿濃厚耶誕氛圍與應景裝飾的臺大兒童醫院一樓大廳，讓人宛如來到聖誕嘉年華會。為了讓孩童們感受聖誕歡樂氣氛，活動一開始，元富同仁發送各式可愛造型的聖誕頭飾，成功吸引孩童目光；聖誕歌曲響起，化身為聖誕老人的魔術師帶來精彩的魔術表演與折製造型氣球，小朋友們雀躍不已、歡呼聲此起彼落；緊接著由元富同仁當起小老師，逐桌教學「飛躍gogo龍」摺紙燈籠
最後，在張清發帶領下發送聖誕禮物，並與小朋友們開心擊掌合照。元富特別挑選各式可愛的聖誕玩偶作為禮物，讓小朋友們感受聖誕節的愛與歡樂。
元富證券為國內首家設立創投並長期深耕生技醫療的證券商，是生技業進入資本市場的最佳推手，亦長期投入生技醫療發展及癌症關懷議題，持續朝聯合國SDGs「健康與福祉」目標前行。
今年五月為呼應「世界甲狀腺日」首度舉辦免費健康講座，讓民眾認識甲狀腺疾病與提升自我健康概念；11月，與生策會四度合作舉辦投資趨勢講座，為投資人精闢解析2024年生醫產業投資重點。
此外，元富也積極關懷癌友，今年六度與癌症希望基金會合作「送愛到病房」活動。元富將持續回饋社會、擴大ESG影響力，將企業價值發揮最大效益，善盡企業社會責任。
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