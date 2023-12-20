【時報-台北電】祥碩(5269)112年12月20日公告，董事會決議參與文曄(3036)現金增資認股案，以每股95元投資普通股1772萬421股，交易總金額16億8343萬9995元。

祥碩補充說明，後續如因實際作業而需調整認購金額等相關事宜，授權董事長視情況於董事會決議之認購金額範圍內調整。(編輯：廖小蕎)

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