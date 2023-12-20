【時報-台北電】康普(4739)訂12月21日14時30分受邀參加統一證券舉辦之法人說明會，就公司已公開之財務業務資訊作說明，地點位於統一證券集團大樓(台北市松山區東興路8號B2)。（編輯：邱致馨）

#康普 #統一證券 #受邀 #法說 #參加