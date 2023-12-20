【時報記者任珮云台北報導】得力(1464)今舉行法說會，得力總經理游逸能表示，得力近期新產品聚焦環保和ESG，品牌商都有各自對零碳排的標準，供應商也必須配合品牌商，因此，得力在設備上也陸續更新。雖然環保和ESG產品營收占比目前仍不高，但毛利率優於均值；得力的各生產廠區，越南目前是最大生產基地，占產能40~50%。得力明年資本支出約在15~18億左右。

得力今年前3季獲利4245萬元，毛利率14.57%，EPS為0.1元。在建廠進度方面，江蘇南通得力今年第四季試投產，明年第一季逐步量產。

得力近期新產品包括：工業廢氣轉製的聚酯回收紗、原液染色紗、生物基彈性纖維、naia纖維素纖維、梭織三明治布料、疏水型蠟塗布、無溶劑水性PU塗料、水性聚酯塗料、2.5層Easy Warm 2.0石墨烯發熱印花等。

以工業廢氣轉製的聚酯回收紗而言，原料來自回收煉鋼廠產生的大量工業廢氣二氧化碳，轉化為聚酯的原料--生質乙二醇製成環保聚酯纖維，外觀、特性皆與傳統聚酯相仿，符合永續和環保的要求。搭配得力獨特的Aero-tech孔洞設計，環保兼具通氣舒適機能性。

溶劑型PU通常應用於戶外服裝、帳篷和背包，以提高織物的耐用性和機能。無溶劑水性PU塗料，採用改良的無溶劑製程生產。不使用有機溶劑來溶化原料並降低預聚物的黏度，這項創新工藝符合ZDHC標準，生產出環保布料。