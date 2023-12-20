美國邁阿密的聯邦法院今天判處前海地參議員約瑟夫（Joseph Joel John）終身監禁，他因為參與2021年刺殺前總統摩依士（Jovenel Moise）的行動而遭到定罪。
法新社報導，現年52歲的約瑟夫身穿棕色囚服，戴著手銬腳鐐，在判決宣布前懇求法庭寬恕。約瑟夫說，他從來沒有打算謀害摩依士，而是希望摩依士因治國不善被送上海地法庭。
約瑟夫說，當其他共謀者決定暗殺總統時，這個計畫即已失控。約瑟夫補充說，他相信當時退出計畫會導致自己被殺。
約瑟夫用法語懇求法官：「法官大人，請憐憫我…我對這起令人髮指、不應發生的的罪行感到抱歉。」
根據法庭文件，約瑟夫稍早承認提供車輛和其他資源來支援這場暗殺行動，並在海地與佛羅里達州與其他幾名共謀者會面。
海地前總統摩依士是2021年於首都太子港（Port-au-Prince）附近的住所被殺，約瑟夫是此案被起訴的第3人。
美國對此案擁有管轄權，因為該陰謀部分是在佛羅里達州策畫，那裡有著大量的海地僑民。擁有海地和智利雙重國籍的商人雅爾（Rodolphe Jaar）和哥倫比亞退役軍官李維拉（German Rivera），今年稍早也因參與這項刺殺行動而遭處終身監禁。
2021年7月7日，53歲的摩依士在其私人住所遭到約20名受僱的哥倫比亞人槍殺，這些人都受過軍事訓練，而保全人員並未介入保護摩依士。
自從摩依士去世以來，海地陷入更進一步動盪，並未舉行總統大選，摩依士也無繼任者。
犯罪集團控制了太子港約80%區域，綁架勒索、武裝搶劫和劫持車輛等暴力犯罪，在這個貧窮的國家持續激增。
聯合國安全理事會面對這場治安與人道危機，10月同意派遣由肯亞領導的多國任務部隊前往海地協助國家警察，此任務預計2024年初展開。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1121220
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