日本明天將迎接入冬以來最強寒流，以靠日本海側為主的地區將轉為惡劣天候，西日本地方可能出現「警報級大雪」，連市區也可能因為短時間強降雪而快速積雪。
日本氣象協會指出，日本從12月21日到23日受到冬季型態氣壓分布增強影響，入冬以來最強寒流將侵襲日本列島。
以靠日本海側為主的地區將轉為惡劣天候，西日本地方的平地也可能出現積雪。從九州北部到近畿北部、東海地方的岐阜縣等地，也有降下本季首次「警報級大雪」的可能。
這波降雪重點在於「連市區都可能出現局部地區積雪快速增加」。這波不光山區會降雪，連一般來說較少下大雪的沿海地區及市區等地，也會因為突然強降雪造成積雪在短時間快速增加。
從地區別來看，北陸地方必須嚴防12月21日到23日降下大雪；長野縣「警報級大雪」出現時間可能落在12月22日到23日間，而岐阜縣可能出現在12月21日到22日；近畿地方降雪高峰可能落在12月22日。
日本放送協會（NHK）報導，以西日本地方到北日本地方靠日本海側為主的地區，由於受到寒流來襲影響可能在12月21日到23日降下大雪，尤其西日本地方可能出現入冬以來首次「警報級大雪」，呼籲民眾必須特別留意積雪及路面結凍對交通造成的影響。
日本氣象廳表示，這波堪比嚴冬的寒流將在12月21日侵襲日本。根據目前預測，到12月21日上午止的24小時降雪量較多的地區，北海道為50公分、新潟縣40公分、北陸20公分、中國地方15公分及九州北部5公分。
至於到12月22日上午止的24小時降雪量預測，新潟縣及北陸從50公分到70公分、北海道從40公分到60公分、中國地方從20公分到40公分、九州北部從10公分到20公分。
日本政府國土交通省及氣象廳都呼籲，大雪時應避免不必要及不緊急的外出行程，如果不得不開車出門，一定要更換冬季用胎或徹底加掛雪鏈。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1121220
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