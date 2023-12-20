【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】全球晶圓代工龍頭台積電（2330）已經是市值達到5360億美元的巨獸，是不是還有潛力在2030年達到市值突破1兆美元的里程碑？股票投資研究公司The Motley Fool對此提出樂觀的看法。

台積電股價在2022年初達到高峰，當時市值逼近7,300億美元，但隨著疫後消費電子與晶片需求急凍，台積電的股票也一路走低。雖然其管理高層表示晶片供應過剩的情況應該已接近觸底，但無可否認的是其2023年全年財務表現仍然承壓。

周三台積電股價收平在新台幣585元，市值為15.17兆元。在周二華爾街股市，台積電ADR收漲0.91%，報103.87美元，換算台股價格為651.49元。

The Motley Fool出具分析報告指出，晶片市場接近觸底為台積電自2024年起的強勁反彈奠定基礎。華爾街分析師預期台積電2024年營收成長20%，每股盈餘可望達到6.12美元。

報告指出，台積電2022年股價走勢低迷並不全是因為業務萎縮，部分和本益比縮水有關，因為投資人不願意為一檔股票再支付這麼高的價格。

台積電目前的本益比持穩在其長期平均水準附近，就歷史角度來看，其價格看起來相當合理。但該分析認為這個價格並未完全反映台積電的價值。標普500指數目前的本益比約為26倍，這意味著台積電較美股大盤折價29%，分析師表示「實在很難相信台積電是標普500指數中低於平均水準的企業」，如果台積電能夠實現分析師對其2024年的預測，且本益比達到22倍，那麼其市值將接近7000億美元。

如果在截至2030年初的5年間，台積電的獲利每年能以12%的速度成長，其市值估將達到1.23兆美元。而這樣的估算並不算牽強，反而相當合理。此外，這也將意味著台積電的複合年成長率將達到14.9%，將輕易擊敗整體市場的長期報酬率。該分析因此做出結論，認為在未來5到10年內，台積電將成為一檔絕佳的投資選擇。