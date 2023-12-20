【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本央行19日沒改變政策利率，市場確定資金活水還是充足下，日經20日續揚，最後大漲643.64點或1.95%，收33,675.94點，是7月3日以來最高收盤價。同時，東證也漲15.57點或0.67%。收2,349.38點。
分析師認為，日本央行行長植田和男沒有透露，日本真正要走出負利率的時間。由於未來利率走向不明確，也使得日本股市之前有一段時間的表現，不像美股那麼好。不過，這種疑慮已慢慢淡化。
分析師指出，日經續漲是因為出現軋空現象，也就是說在日本央行19日宣布最新的政策利率決議之前，有人先做空日股，然後看到現在大漲，避免虧損太多下，趕緊先回補股票。
個股中，快時尚大廠迅銷強漲3.92%，是日經指數大漲的最大貢獻者。矽晶圓製造商信越化學飆升4.08%，空調製造業者大金工業也大漲3.1%。類股中，航運大漲3.16%傲視群雄，其中，商船三井大漲2.21%，日本郵船大漲3.17%，川崎汽船更是飆升5.58%。
因中國大陸進口日本半導體產品的出貨量變少，日本11月的出口竟出現3個月以來首次下滑的情況。根據日本官方20日數據，11月出口較去年同期減少0.2%，不僅較路透社匯整的預估值1.5%要低，也比10月上漲1.6%要差很多。
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