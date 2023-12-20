受疫情紅利消失影響，台商PCB產業在歷經一年的修正後，終於在今年第三季見到曙光，印刷電路板協會（TPCA）統計，第三季台商全球產值達2,071億新台幣，雖然年減18.4％，但季增22.3％，並且多項跡象顯示，電子零組件產業的衰退即將進入尾聲段。

綜觀2023年，受到終端需求疲軟、國際衝突、高通膨、高庫存等負面因素影響下，全年產值為7,783億新台幣，較去年衰退15.8％，但產值規模仍略高於疫情前2020年的水準。

進一步觀察，終端產品銷量於Q3已見到回溫，雖然大多數銷售僅反映在通路或客戶端的庫存消耗，後續仍需時間傳遞到上游零組件供應鏈，但相信在終端庫存去化後，台商電路板產業將迎向新的成長週期，預估2024年全年產值可達8,377億新台幣，年增7.6％。

回顧台商電路板產業第三季的表現，在產品面，與半導體高度連動的IC載板季增11.2％，但去年同期為歷史高點，在較高基期下，年衰退34.3％。多層板在經過4個季度的調整，年衰退已大幅縮小至6.8％，成為率先打底回溫的PCB產品。

軟板部分，儘管智慧型手機銷售已改善，但庫存仍在消化，且受到主要筆電客戶表現不佳的影響，產值年衰退22.8％。至於HDI，雖然手機和汽車已有回溫，但受筆電和消費電子拖累，整體仍衰退12.2％，所幸衰退幅度亦有顯著縮小，顯示HDI也見到需求逐漸回溫的跡象。

生產區域方面，台商在大陸的生產比重較上半年高，第三季達63.7％。原因除了大陸以生產手機、筆電、及消費性電子產品為主，淡旺季效應較明顯，而台灣的載板生產比率較高，因此台灣整體表現受載板營收調整的衝擊較大。