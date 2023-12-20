【時報記者張漢綺台北報導】軍工相關及雲端縮時相機新產品將於明年陸續推出，邑錡(7402)看好明年營運，邑錡表示，明年創新ODM及自有品牌OBM業務均有新產品，相較今年可望有較大的成長，明年營運蠻樂觀的。
邑錡今天下午舉行線上法說會，邑錡有創新ODM及自有品牌OBM兩大業務，俄烏戰爭與以巴戰爭引爆無人機等軍工商機，邑錡於今年3月與雷虎(8033)簽約，順利切入軍事無人機領域，成為創新ODM業務成長新動能。
邑錡表示，創新ODM軍工專案以雷虎為起點，軍用無人機雙光相機模組與雲台系統開發，預計明年第1季提供樣品送測，之後也會送樣到美國客戶，公司亦自主開發微光智慧眼鏡原型機，未來可能以創新ODM代工，或是以自有品牌銷售全球兩種方式推廣，為公司營運增添動能。
Brinno自有品牌OBM縮時相機部分，邑錡表示，公司已開發出結合雲端的縮時相機，預計明年第1季開始上市，突破過去公司以硬體銷售為主，預期有助於挹注營收。
邑錡2023年前3季稅後淨利4315萬元，年減26.4%，每股盈餘1.39元，累計前11月合併營收為5.11億元，年減17.32%。
就兩大業務來看，今年前3季創新ODM業務與自有品牌OBM業務比重分別為64%、36%，自有品牌縮時相機導入自有晶片已提升毛利，雖然ODM佔比提高影響利潤，但仍保有整體毛利率33%。
展望明年，邑錡表示，由於創新ODM及自有品牌OBM業務均有新產品，相較今年可望有較大的成長，明年營運蠻樂觀的。
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