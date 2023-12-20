法國一對老夫婦在整理家中物品時發現一個非洲面具，在2021年9月以150歐元（約新台幣5147元）的價格賣給一名古董商，不料幾個月後，他們得知面具在拍賣會上拍出了420萬歐元（相當於新台幣1.4億），氣得向法院提告，要求取消當初的交易。法院日前做出判決，認為這對夫婦「有眼不識泰山」在先，未能判斷手中物品的價值，裁定交易有效，該古董商無須負擔任何賠償。
綜合歐新社、《衛報》報導，這只面具原本屬於老先生的祖父，他在殖民時代擔任非洲總督。老夫婦整理物品時發現了面具，認為價值不大，便以150歐元的價格便宜賣出，事後才知道這個非洲面具拍出了420萬歐元，足足是買入價格的2萬8千倍。
這對夫婦立刻向法院要求取消當初的交易，理由是出現「鑑定錯誤」，並聲稱古董商在交易時已經知道面具的真實價值，卻向他們隱瞞。
不過法院最終裁定，這對夫婦出售面具前沒有進行估價，導致自己的權益受損，並非古董商刻意欺騙所致。事實上，該古董商事後曾提議以30萬歐元的起標價向老夫婦做出賠償，但遭到他們的子女拒絕。
根據拍賣商描述，這只19世紀的非洲傳統面具屬於加彭方族（Fang），用於婚禮、葬禮等儀式，在加彭以外的地方很罕見，目前世界各地只剩下10個左右，「比達文西的畫作還要稀有」。
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