【時報-台北電】台股今日於高檔陷入多空對峙，大盤多頭由AI PC概念族群帶隊觀航上攻，空頭則以通網揪金鋼汽等類股為首，經過一番纏鬥，終場指數收漲58.65點，5日線雖未能站穩，但仍成功收復17600城池，總成交值則增至3358.15億元。

而觀察盤面個股，今日有點晶(3288)、世紀(5314)、福華(8085)、熱映(3373)、欣大健康(4198)、金麗科(3228)、安鈦克(6276)、華義(3086)、信立(4303)、勝德(3296)、佳大(2033)、聯策(6658)等12檔個股振幅達10%以上。其中，華義、聯策、佳大皆帶量快攻漲停，表現相當搶鏡；另，點晶、勝德、安鈦克、信立、金麗科則於盤中發動強攻，攜手收高；而福華、熱映、欣大健康、世紀卻是虎頭蛇尾，紛紛收黑。

華義(3086)取得「遊戲大亂鬥」平台，跨足遊戲社群平台經營，今日股價開低在114元後，20分鐘內即衝上漲停127元鎖死，改寫去年5月來高價，股價振幅達11.58%，在多頭惜售下，成交量縮減至858張。華義取得知名遊戲影音社群平台「遊戲大亂鬥」，期望藉此平台掌握社群玩家的敏銳度，作為華義國際與消費者之間的密切連結管道，進而豐富未來推展遊戲娛樂平台內容。

佳大(2033)毛利逐步回溫，12月以來天天獲三大法人買超，近期受惠鋼鐵春燕將到利多拉抬，隨鋼鐵大軍剽悍強攻，今日盤初雖一度回落至17.2元，但開盤約50分鐘後仍飆上鎖住漲停18.95元，改寫去年7月來波段新高，股價振幅達10.14%，成交量則放大至近7千張。

聯策(6658)11月初掛牌上市，近一周多頭強勢表態，12月15日一度衝過50關，隨後又大舉回調，今日趁AI PC獲多頭點火，攻勢再起，股價開平在43元後，帶量攻上漲停47.3元，並站回5日線上，股價振幅約10%。聯策以代理商起家逐年跨足自製設備領域，已打入南電、欣興、健鼎等海內外PCB大廠，近年又積極跨足AI領域，研發對應智慧化高階製程所需的一站式(turnkey)解決方案，並以「AVRIOT」自創品牌設立相關專門研究發展部門。

福華(8085)近日搭上碳權題材，股價自12月以來持續向上墊高，惟短線漲多賣壓今日爆發，盤初以60元高檔開出後，不到20分鐘即翻黑陷入低檔震盪，整場最高61.5元、最低則探至53.6元，終場收低在55.6元，股價振幅達13.44%，並衝出3萬8154張大量。福華為大同寶寶之一，是一家定位ESG投資服務和技術公司，專致於新能源(光電、再生能源、儲能、智慧曬網技術輸出)、海外生質燃料開發貿易商。福華積極參與國際的碳權專案開發投資擁有印尼西蘭島西部自然碳匯，成為全台首家可認列碳權的公司。(編輯：李慧蘭)