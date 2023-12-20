囤房稅2.0昨(19)日三讀通過，有專家憂心，房東持有成本上漲會拉高租金水平。但房地產達人阿宅卻認為，這個推論未必會成立，他藉數據指出，即使囤房稅上路，仍有許多房東實際上有出租，但政府卻無法掌握，形同黑數，這些房東也沒有漲租金的合理性；此外，房東本來就會藉由各種名目調漲租金，這與囤房稅沒有直接關連。

房地產達人阿宅今（20）日在臉書粉專「阿宅-雙碩士地產顧問」分享「囤房稅通過，租金就應該全面上漲？」一文；阿宅表示，許多人依照直覺，一定會有「房東把房子租給別人是為了賺錢，如果稅負成本提高，當然會想辦法轉嫁給租客」這種推論，但若實際研究數據，就會知道這個推論未必會成立。

阿宅指出，據財政部111年度全國非自住住家用房屋稅籍個人歸戶統計表，約有52.59萬人持有1戶以上非自住住家用房屋；這些就是政府最新掌握，能實際課囤房稅的大名單；另外，據財政部108年房屋租賃所得統計，出租房屋給自然人的房東約有31萬；但政府租屋戶數統計，依不同單位的發布資料，則87萬至100萬均有；由此比對，房東不可能只有前面這麼少。

阿宅表示，上述數據顯示，許多房東雖然實際有出租，但政府掌握不到，既然掌握不到，就不會被漲到稅；即使囤房稅通過之後，這種人稅金還是不會被調漲，根本沒有跟著調漲的合理性；且前面掌握的名單，必然會有些人轉為公益出租人，實際被漲很多稅的房東人數也不會有那麼多。

最後，阿宅總結，囤房稅通過，租金就應該全面被調漲嗎？完全不合理；他強調，許多房東根本不會被漲到稅金，因為，完全沒有調漲的理由；此外，房東本來就會想各種理由漲租金，油價漲可以漲租金，蛋價價可以漲租金，工資漲也可以漲租金，所以，不要再牽拖給囤房稅了。

※本文獲得「阿宅-雙碩士地產顧問」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。