【時報-台北電】大盤今日繼續調整，尾盤加速下行，三大股指跌超1%，均續創年內新低，滬指逼近2900點整數關口。收盤滬指報2902.11點，跌1.03%，成交額為2908億元；深成指報9158.44點，跌1.41%，成交額為3728億元；創指報1802.88點，跌1.36%，成交額為1637億元。
農機板塊逆勢大漲，星光農機四連板，花溪科技、新宇柴股份、天元智能等漲停。
MR概念股持續活躍，雙象股份、億道資訊、創維數字漲停。
PEEK材料概念延續強勢，中欣氟材3連板，華密新材大漲超券16%。
下跌方面，證券商數陷入調整，方正證券、華創雲信跌停。
傳媒股集體下挫，龍版傳媒、國旅聯合、內蒙新華、引力傳媒多股下跌。
個股方面，格力電器大跌超7%，股價創年新低。
整體來看，個股跌多漲少，近4000股處於下跌狀態，兩市成交繼續萎靡，今日成交額6636億元。(編輯：邱致馨)
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