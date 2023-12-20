【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】包括日本豐田、德國福斯以及美國通用汽車等部分國際大型車商，還有兩家安全氣囊製造業者，於美國時間19日共同表示，反對美國政府要這些汽車公司召回5,200萬個疑似有瑕疵的安全氣囊要求。不過，NHTSA表示，雖然這些氣囊炸裂的機率可能不高，但帶來的後果是非常嚴重且相當有致命性的。

隸屬美國運輸部的NHTSA（美國國家公路交通安全管理局），在10月聽證會時曾指出，ARC Automotive以及Delphi Automotive，這兩家業者做出來的安全氣囊應該被召回檢修，因為充氣時可能會破裂，並造成金屬碎片四處飛散。

NHTSA強調，在長達8年的官方調查後，上述瑕疵問題在美國曾導致1人死亡，以及7人受傷。倘若車商日後願意配合召回，將是美國有史以來，第2大規模的召回活動。

汽車生產業者以及零組件製造商異口同聲說，NHTSA所講的問題其實風險非常小，並質疑這個官方車輛安全執行機構所有的分析，以及真正要召回進廠的理由為何。

美國公司但有陸資色彩的ARC Automotive表示，以故障率來說，根據NHTSA的估算，在未來33年期間之內，新發生的爆裂事件將不到1起。全球有12家車商在2000至2018年初生產的車輛中，都有裝配前述兩家的安全氣囊。

其實早在5月時，NHTSA就首次公開要求，相關車商先自行召回，但ARC Automotive不願配合。另外，美國福特、德國雙B與保時捷，還有韓國現代與起亞，都對這次召回事宜表達反對之意。不過，NHTSA卻禁聲沒回應。

3月時，有位開通用汽車的駕駛，因安全氣囊炸開，自己的臉不幸受傷後，通用在5月就立即召回100萬個ARC製造的氣囊打氣機。通用汽車認為，NHTSA不能舉例說明有必要大規模，且史無前例的擴大現有ARC充氣機的召回數量。

根據通用汽車計算，這次可能會召回進廠的汽車數量，將占美國領牌3億多輛中的15%。同時，通用也跟另家大車廠Stellantis都說，NHTSA這次召回決定是武斷且隨意，並違反法律規定。

路透社在10月曾報導過，估算通用汽車至少或許有2000萬輛受到牽連，Stellantis表示，自家有超過490萬輛的氣囊打氣機是有問題，但只有在2009年時，發生過一次炸裂事故。福斯指出，在NHTSA初步決議中，缺少合理的根據要召回幾十萬輛福斯與奧迪汽車。

全球最大汽車安全系統業者Autoliv，旗下的Delphi Automotive，原是在美國創建，但現為英國公司。根據授權合約內容，到2004年結束時，可能要召回的5200萬個安全氣囊中，Delphi生產約1,100萬個，剩下的4,100萬個打氣機則是ARC所製造的。

反對要召回的Autoliv，宣稱NHTSA沒有證明這些安全氣囊確實有缺陷。另外，ARC也重申自己為什麼不願配合，理由是NHTSA的記錄中，沒有任何證據可證明真的有系統性的瑕疵，更不用提還有什麼可以相信的證據了。