【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】包括日本豐田、德國福斯以及美國通用汽車等部分國際大型車商，還有兩家安全氣囊製造業者，於美國時間19日共同表示，反對美國政府要這些汽車公司召回5,200萬個疑似有瑕疵的安全氣囊要求。不過，NHTSA表示，雖然這些氣囊炸裂的機率可能不高，但帶來的後果是非常嚴重且相當有致命性的。
隸屬美國運輸部的NHTSA（美國國家公路交通安全管理局），在10月聽證會時曾指出，ARC Automotive以及Delphi Automotive，這兩家業者做出來的安全氣囊應該被召回檢修，因為充氣時可能會破裂，並造成金屬碎片四處飛散。
NHTSA強調，在長達8年的官方調查後，上述瑕疵問題在美國曾導致1人死亡，以及7人受傷。倘若車商日後願意配合召回，將是美國有史以來，第2大規模的召回活動。
汽車生產業者以及零組件製造商異口同聲說，NHTSA所講的問題其實風險非常小，並質疑這個官方車輛安全執行機構所有的分析，以及真正要召回進廠的理由為何。
美國公司但有陸資色彩的ARC Automotive表示，以故障率來說，根據NHTSA的估算，在未來33年期間之內，新發生的爆裂事件將不到1起。全球有12家車商在2000至2018年初生產的車輛中，都有裝配前述兩家的安全氣囊。
其實早在5月時，NHTSA就首次公開要求，相關車商先自行召回，但ARC Automotive不願配合。另外，美國福特、德國雙B與保時捷，還有韓國現代與起亞，都對這次召回事宜表達反對之意。不過，NHTSA卻禁聲沒回應。
3月時，有位開通用汽車的駕駛，因安全氣囊炸開，自己的臉不幸受傷後，通用在5月就立即召回100萬個ARC製造的氣囊打氣機。通用汽車認為，NHTSA不能舉例說明有必要大規模，且史無前例的擴大現有ARC充氣機的召回數量。
根據通用汽車計算，這次可能會召回進廠的汽車數量，將占美國領牌3億多輛中的15%。同時，通用也跟另家大車廠Stellantis都說，NHTSA這次召回決定是武斷且隨意，並違反法律規定。
路透社在10月曾報導過，估算通用汽車至少或許有2000萬輛受到牽連，Stellantis表示，自家有超過490萬輛的氣囊打氣機是有問題，但只有在2009年時，發生過一次炸裂事故。福斯指出，在NHTSA初步決議中，缺少合理的根據要召回幾十萬輛福斯與奧迪汽車。
全球最大汽車安全系統業者Autoliv，旗下的Delphi Automotive，原是在美國創建，但現為英國公司。根據授權合約內容，到2004年結束時，可能要召回的5200萬個安全氣囊中，Delphi生產約1,100萬個，剩下的4,100萬個打氣機則是ARC所製造的。
反對要召回的Autoliv，宣稱NHTSA沒有證明這些安全氣囊確實有缺陷。另外，ARC也重申自己為什麼不願配合，理由是NHTSA的記錄中，沒有任何證據可證明真的有系統性的瑕疵，更不用提還有什麼可以相信的證據了。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：