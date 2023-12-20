你的水壺真的清洗乾淨了嗎？美國一名女大生半年內4度生病、掛急診，症狀涵蓋支氣管炎、喉嚨痛，每次病程拖了數周，讓她嚴重懷疑是水瓶沒清洗乾淨釀禍，一天她拔開水瓶蓋上的矽膠後驚訝發現長滿黴菌，稱這些黴菌害她「中毒」數周。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，喬治亞州19歲女大生凱伊（Kae）13日拍攝TikTok影片，警告網友洗水壺時，一定要拔開瓶蓋上的矽膠，徹底清洗乾淨，這支影片獲得廣大迴響，上線6天來已有超過330萬人次觀看。

凱伊說8月時染上輕微感冒，但是持續一周仍沒好，因此她前往急診中心（Urgent Care Center）就醫，結果已經變成支氣管炎，醫生開立藥物及吸入器，她說當時支氣管炎拖了比平常更久，一共三周才好轉。

不幸的是凱伊隨即又罹患鼻竇感染，她又再度到急診中心就醫，醫生開立抗生素給她服用。大概痊癒一周半後，凱伊又生病了，這一次是喉嚨痛，而且持續數周，她形容是「一生中最糟的喉嚨痛」，她稱她在學期中第四度到急診中心就醫，醫生一看她的喉嚨就驚呼：「噢老天，妳喉嚨腫得很厲害，妳很痛嗎？」醫生又開抗生素讓她服用。

凱伊說她懷疑是水瓶釀禍，因此決定清洗水瓶，坦承自己沒有很常洗水瓶，「裡面長滿細菌」。

她上網查看清洗水壺的步驟，驚訝發現許多網友建議瓶蓋上的矽膠要拿掉，當她拔掉矽膠時更驚嚇，發現瓶塞「被黴菌覆蓋了」，黴菌也「嵌進去矽膠裡」，她隨即上網訂購了一個新的水壺。

凱伊說，清洗水壺後就「好多了」，稱水瓶讓她「黴菌中毒」以來「至今沒再生病」，

凱伊的影片引發網友共鳴，至今已有超過5000筆留言，有網友說在某樣東西上發現黴菌「很痛苦」，另一名網友說，一想到水壺發霉就讓他「嚇壞了」，所以他至少會用熱水及肥皂清洗水壺。

凱伊並未說明她莫名染病的確切病因。