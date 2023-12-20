【時報記者任珮云台北報導】「丞相，起風了！」美國聯準會12月利率決策會議突然轉鴿派，利率點陣圖顯示明年可能降息3碼，要搶賺降息財首選長天期美債，目前市場上長天期美債ETF的持債內容大同小異，挑選時首要避開高溢價，第二個放大財富的關鍵密碼是累積部位。統一美債20年ETF（00931B）折溢價管理貼近淨值，且價格最親民，可以讓存債資金調節更便利，輕鬆買更多張數，迎接債市豐厚資本利得的大行情。
00931B追蹤的彭博20年期美國公債指數，出現30多年以來首次嚴重超跌，現在僅是反彈的起漲點，也是買進美債長天期ETF絕佳買點。以過去三次聯準會於2000、2006和2018年開始的利率周期為例，升息末段至降息周期結束期間，債市都以凌厲姿態上攻，美國長天期公債漲幅分別達到50.4%、50.5%及40.7%，遠勝美國短天期公債最高僅23.9%的漲幅。
近期聯準會「高鴿」之後，意味著歷經一年多的激進升息迎來轉捩點，投資人大舉湧入債券ETF，投資專家特別提醒，部份債券ETF出現2%~5%不等的高溢價，小心買貴了，現買現虧。市面上9檔長天期美債中，統一美債20年ETF（00931B）折溢價管理貼近淨值，且一張只要1萬5千多元，方便分批買進來存債，輕鬆累積張數。目前00931B基金規模已突破200億元，淨值也頻創新高，甜甜價格深獲存債族喜愛。
投資專家表示，世界上最安穩的債券莫過於美國公債，近乎零違約風險，是全球各大法人以及主權基金資金配置的基本標的，投資人不妨在存股之餘也存債，未來一旦進入降息循環後，資本利得空間可期，建議可在美國聯準會啟動降息前，採定期定額、分批布局。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：