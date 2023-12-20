過去三次升息末段進場，美國長天期公債vs短天期公債漲幅。（資料來源：彭博）

【時報記者任珮云台北報導】「丞相，起風了！」美國聯準會12月利率決策會議突然轉鴿派，利率點陣圖顯示明年可能降息3碼，要搶賺降息財首選長天期美債，目前市場上長天期美債ETF的持債內容大同小異，挑選時首要避開高溢價，第二個放大財富的關鍵密碼是累積部位。統一美債20年ETF（00931B）折溢價管理貼近淨值，且價格最親民，可以讓存債資金調節更便利，輕鬆買更多張數，迎接債市豐厚資本利得的大行情。

00931B追蹤的彭博20年期美國公債指數，出現30多年以來首次嚴重超跌，現在僅是反彈的起漲點，也是買進美債長天期ETF絕佳買點。以過去三次聯準會於2000、2006和2018年開始的利率周期為例，升息末段至降息周期結束期間，債市都以凌厲姿態上攻，美國長天期公債漲幅分別達到50.4%、50.5%及40.7%，遠勝美國短天期公債最高僅23.9%的漲幅。

近期聯準會「高鴿」之後，意味著歷經一年多的激進升息迎來轉捩點，投資人大舉湧入債券ETF，投資專家特別提醒，部份債券ETF出現2%~5%不等的高溢價，小心買貴了，現買現虧。市面上9檔長天期美債中，統一美債20年ETF（00931B）折溢價管理貼近淨值，且一張只要1萬5千多元，方便分批買進來存債，輕鬆累積張數。目前00931B基金規模已突破200億元，淨值也頻創新高，甜甜價格深獲存債族喜愛。

投資專家表示，世界上最安穩的債券莫過於美國公債，近乎零違約風險，是全球各大法人以及主權基金資金配置的基本標的，投資人不妨在存股之餘也存債，未來一旦進入降息循環後，資本利得空間可期，建議可在美國聯準會啟動降息前，採定期定額、分批布局。