【時報-台北電】北向資金連2個交易日提款，累計賣超36.56億元(人民幣，下同)。

證券時報網統計，截至陸股收盤，北向資金全天成交金額894.49億元，佔A股總成交額13.48%。

單日滬股通淨賣出1.41億元，深股通淨賣出14.02億元，北向資金合計淨賣出15.43億元。昨日轉為淨賣出21.13億元。(編輯：廖小蕎)

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