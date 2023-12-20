日本新任駐中國大使金杉憲治昨天抵達北京履新，表明有意改善日中關係，並說「能在對日本而言極為重要的國家工作，讓我覺得肩負重任」。

朝日新聞報導，金杉昨天指出，隨著日中關係持續緊張之際，將以11月在美國舊金山舉行的日中領袖會談為契機，「進行停滯的對話與協議，而營造對話與協議的環境是我的工作」，表明有意改善對中關係。

金杉憲治現年64歲，1983年進入外務省服務，歷任亞洲大洋洲局長及負責經濟的外務審議官、駐印尼大使等職務，是日本時隔約7年後，再度出現非出身外務省中文研修組（也被稱為中國學派，China school）的駐中大使。

關於日中因福島第一核電廠的「核處理水」排海對立，金杉強調「儘管雙方的立場有相異之處，將透過建設性且具科學見解的方式找到一致方向」。

對於日本公民相繼在中國被拘留，金杉批評「（中國的）司法程序欠缺透明性」，要求中方早日釋放。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1121220