日本新任駐中國大使金杉憲治昨天抵達北京履新，表明有意改善日中關係，並說「能在對日本而言極為重要的國家工作，讓我覺得肩負重任」。
朝日新聞報導，金杉昨天指出，隨著日中關係持續緊張之際，將以11月在美國舊金山舉行的日中領袖會談為契機，「進行停滯的對話與協議，而營造對話與協議的環境是我的工作」，表明有意改善對中關係。
金杉憲治現年64歲，1983年進入外務省服務，歷任亞洲大洋洲局長及負責經濟的外務審議官、駐印尼大使等職務，是日本時隔約7年後，再度出現非出身外務省中文研修組（也被稱為中國學派，China school）的駐中大使。
關於日中因福島第一核電廠的「核處理水」排海對立，金杉強調「儘管雙方的立場有相異之處，將透過建設性且具科學見解的方式找到一致方向」。
對於日本公民相繼在中國被拘留，金杉批評「（中國的）司法程序欠缺透明性」，要求中方早日釋放。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1121220
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：