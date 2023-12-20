【時報-台北電】正瀚(6534)明起終止興櫃交易轉創新板上市。

正瀚向臺灣證券交易所申請股票於創新板上市已核准在案，並洽定上市買賣開始日為112年12月21日，並自同日起終止興櫃買賣。(編輯：邱致馨)

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