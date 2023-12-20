美好證券（6021）近年來不斷拓展金融科技領域，持續注入資源推動創新。美好證券20日正式宣布由王道銀行統籌主辦新台幣15億元聯貸案進行簽約儀式。本次聯貸案共吸引6家金融機構積極參與，超額認購率達167％，凸顯了金融同業對美好證券營運績效及未來發展之高度肯定。

美好證券持續深耕金融科技領域，以深度研究為核心，不斷優化投資策略，積極拓展各項業務。

本次聯貸資金將主要用於營運投入，進一步強化美好證券之長期成長動能，推動金融科技領域之進步與發展。

王道銀行長期深耕於聯貸市場，熟悉產業發展趨勢，為產業提供多元資金管道之整體金融支援，實現銀行與產業之共贏局面。

未來，王道銀行將持續發揮金融職能，透過其豐富之聯貸實務經驗，支持美好證券的發展與成長，讓金融力量成為產業發展的最佳後盾。

此次成功啟動之15億元聯貸案充分顯示金融同業對美好證券未來前景看好。

美好證券將在持續深耕金融領域，強化財務實力之同時，亦將進一步鞏固其在金融科技領域之地位，為未來之創新與發展奠定穩固之基礎。

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