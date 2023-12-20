葉門叛軍襲擊行經紅海船隻，使得海運業者紛紛避道而行，到目前為止，已有價值逾300億美元的貨物航道轉離紅海。全球最大航運巨擘馬士基（Maersk）執行長柯文勝（Vincent Clerc）表示，由於紅海航運暫停，可能造成航運被延誤2周至4周。
柯文勝接受CNBC訪問時指出，「歐洲對於蘇伊士運河的倚賴更深，在歐洲的延宕可能更明顯。」
自去年10月以色列和哈馬斯爆發衝突以來，葉門的胡塞組織多次襲擊經過紅海的船隻，直接導致海運業者改變航線。美國國防部長奧斯汀宣布成立一個國際小組展開聯合護航。
全球物流巨擘德迅（Kuehne＋Nagel）資深副總裁暨貿易海上物流部門全球主管 Paolo Montrone表示，目前有57艘貨櫃船改繞較遠的非洲航線，而不是穿越紅海和蘇伊士運河，「越來越多航運公司選擇這條航線」。
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