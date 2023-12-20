第一太平戴維斯董事長黃瑞楠今（20）日在公布第4季商用不動產及2024年展望記者會時表示，明年商用不動產景氣可望隨著總體經濟好轉，表現將優於2023年，展望2024年，可望呈「量穩價緩漲」的多頭格局。
至於平地地權條例修正案、囤房稅2.0修法都有利游資從住宅轉進商用不動產市場的現象，黃瑞楠觀察，這種現象是有，但是商用不動產入手、招租、資產管理等門檻都比住宅高，因此多為專業級法人機構布局。
黃瑞楠表示，明年以辦公、廠辦，為最被看好產品。
黃瑞楠指出，台灣出口已在11月轉正，美國FED預期在2024年下半年有機會啟動降息，加上經濟軟著陸，從上述諸多正向訊息，可觀察到，明年台灣經濟表現將優於今年，商用不動產市場買氣亦在2023年第4季顯現回溫跡象。
黃瑞楠表示，展望2024年，商用不動產將維持「量穩價緩漲」的格局；其中，台灣科技業受益於全球AI熱潮，推動科技應用商機，廠房與廠辦需求將維持穩定，北台灣的產業聚落跟科學園區周圍是主要受惠地區，但仍須關注去全球化導致的生產基地外移的後續影響。
黃瑞楠指出，另外，若明年下半年台灣央行有機會跟進降息，保險業壓抑的投資買氣有機會復甦，成為明年下半年的市場助力，雙北市以外的大型投資標的將是第一波受惠區域。
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