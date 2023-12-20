美國聯邦參議院民主黨和共和黨的領袖今天共同表示，由於參議院與政府代表仍在尋求妥協，參議院無法在年底前批准對烏克蘭的新金援方案。

法新社報導，參議院多數黨領袖、民主黨籍的舒默（Chuck Schumer）以及共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在一份聯合聲明中表示：「隨著談判代表正在處理剩餘議題，我們希望他們的努力能使參議院在新年之初迅速採取行動。」

「在今年剩餘時間裡，參議院和政府談判代表將持續真誠地合作，以達成協議。」

聲明中指出：「具挑戰性的問題仍然存在，但我們致力於解決南部邊境的需求，並協助盟國與合作夥伴應對在以色列、烏克蘭和印太地區出現的嚴重威脅。參議院不會對這些國安挑戰置之不理。」

國會山莊的這項宣布，代表烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）又一次挫折。烏克蘭政府警告冬季來臨前「迫切需要」武器。

國會僵局對總統拜登也是一項打擊，拜登將支持烏克蘭與強化大西洋聯盟視為他的外交政策方針。

拜登在10個月前走訪烏克蘭，這是美國總統首次訪問不受美國控制的戰亂中國家，強調他對烏克蘭的承諾。

但俄羅斯軍隊全面入侵烏克蘭近2年，美國國會動用納稅人超過1100億美元的錢予以援助，一再凸顯美國對烏軍援是多麼毫無限制的問題。

特別是共和黨議員發現金援耗費過巨，他們對支持新包裏提案設下條件，前提是必須大幅緊縮美國移民政策。然而，關於移民這個熱門議題的爭論，並未能及時結束。

以色列是美國盟友，並得到民主、共和兩黨廣泛支持。拜登為提升金援提案的過關機會，將烏克蘭需求與援助以色列的140億美元方案綁在一起。不過目前為止，這項策略並未奏效。

自俄羅斯戰車首次開進烏克蘭以來，克里姆林宮就在賭西方的軍事支持將會減弱。基輔盟友的任何猶豫都會強化俄羅斯的信念，相信這場賭局終將獲得回報。

然而，美國國會未能批准這項金援方案並不代表美國對基輔的支持結束。

美國國會議員將於1月8日重返工作崗位，參議院共和黨和民主黨領袖都表示打算批准金援計畫，其中包括軍事、人道和總體經濟的部分。

新的金援計畫也須得到眾議院批准，這使得事情變得更為複雜。新就任的眾議院議長、共和黨籍的強生（Mike Johnson）原則上並不反對擴大援助，但聲稱缺乏監督。

強生今天在接受澤倫斯基訪問後聲稱，拜登政府似乎想要的是「在沒有適當監督、沒有明確獲勝戰略的情況下，額外提供數十億美元，我想美國人民不該沒有獲得解釋」。

強生也同時面臨同黨死硬派的挑戰，包括那些不想再付烏克蘭一分錢的人。他們其中有的是議員，並與前總統川普關係密切，這些人在10月份積極罷免前任議長麥卡錫（Kevin McCarthy），指責他與民主黨就烏克蘭問題達成「秘密協議」。

澤倫斯基表示他已意識到迫在眉睫的風險，如果川普重返白宮，可能會對烏克蘭戰爭產生「重大影響」。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1121220