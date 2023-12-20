美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）今天公布估計值顯示，美國今年移民數量達到20年來的最高峰，推動美國總人口成長。
美國人口今年增加160萬人，其中2/3以上是國際移民，這讓全美總人口達到3億3490萬人，也呈現移民連續兩年推動美國人口成長的情況。
在度過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴重的時期後，由於死亡人數降低，也使美國人口增長。
總括來說，在移民和出生率大於死亡率的情況下，美國人口成長。
移民的數量在上個10年的後半段有所下滑，並因疫情時期的諸多限制而變得更少，但去年移民人數回升到近100萬人。根據華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）人口統計學家佛雷（William Frey）編撰的美國人口調查與統計局數據顯示，這樣的趨勢仍在持續，全美人口因此增加110萬人。
若是沒有移民，美國的人口料將下滑，因為到2030年代末期，死亡人數預計將超過出生人數。
佛雷說：「移民這一塊，將成為未來（人口）成長的主要來源。」
雖然以歷史的標準來看是低的，但2023年0.5%的人口成長率與去年的0.4%，和2021年不到0.2%相比，成長率略有上升。
與去年相比，今年的死亡人數減少約30萬人。全美有42州的人口增加，比去年31個州多。
絕大多數，即87%的成長來自南部，美國人口調查與統計局將德克薩斯州（Texas）到馬里蘭州（Maryland）、德拉瓦州（Delaware）的區域定義是「南部」地區，
南卡羅來納州（South Carolina）1.7%的成長率是各州之最，人口增加9萬多人，其中人口增長有超過9成是國內移民，就是人們從美國其他州搬到南卡的意思，若沒有來自國內外的移民，南卡羅來納州2023年會呈現人口負成長，因為死亡人數比出生人數多近1300人。
佛羅里達州（Florida）的人口成長率1.6%，位居第2，新增的居民超過36萬5000人。今年搬到佛州的人數比搬到其他州的人口都多。
加州仍是美國人口最多的州，擁有3890萬居民；德州是人口第2多的州，擁有3050萬居民。
喬治亞州（Georgia）2023年的人口首度超過1100萬人，與其他7個州一樣超越這個門檻。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1121220
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