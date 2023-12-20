【時報-台北電】隔夜美股續揚激勵台股多頭士氣，周三(20日)大盤重返17600關，最高來到17657.65點，但逢台指期結算，加上金融股疲弱、高價股翻黑拖累，終場小漲58.65點或0.33%、收17635.2點，未能收復5日短均；成交值3358.14億元。外資9天狂掃台股1106.57億元，本月來累計買超912.1億元。
今日外資(不含外資自營商)買超246.0769億元，投信賣超26.9232億元，自營商賣超112.7317億元，三大法人合計買超106.42億元。
晶圓代工龍頭台積電(2330)預告，董事長劉德音將於明年股東會後退休，台積電今震盪平收585元。表現較為亮眼的電子權值鴻海(2317)，收漲2元至104.5元今最高、漲幅1.95%。
輝達(NVIDIA)傳於下周四(28日)晚間10點發表中國特供版顯卡，業界看好台積電為主要受惠者。資金提前卡位AI PC族群，仁寶(2324)爆大量鎖漲停37.4元，成交量28.9萬張居冠，連帶集團股金寶(2312)大漲逾8%。宏碁(2353)、英業達(2356)飆漲觸頂，華碩(2357)勁揚6%。
貨櫃大哥長榮(2603)漲勢暫歇收小紅，萬海(2615)挾量漲逾4%相對強，陽明(2609)漲逾2%，久違重現5字頭。新冠變異株JN.1蠢動，WHO示警，防疫概念恆大(1325)、毛寶(1732)亮燈，亞諾法(4133)續漲。盤面上還有觀光、鋼鐵類股各擁題材上攻。
2024消費電子展(CES)將於下月初登場，群益投顧點出，AI PC或站「C位」，電子五哥和NB品牌廠華碩、宏碁、微星(2377)、技嘉(2376)等有望受惠升級換機潮。(編輯：廖小蕎)
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