【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】輝達（Nvidia）周二股價逆勢下跌0.94%，收在496.04美元，成為唯一收黑的美國主要晶片股，儘管有消息指出該AI晶片巨頭將提前在今年底發布專門針對中國市場的「降規版」顯卡，以兼顧這個重要的市場，並遵守拜登政府的出口管制。外媒報導，輝達利多不漲，主要因為股票投資研究與市場情報公司Edgewater Research警告，輝達的AI GPU需求自今年初以來首次出現「好壞不一」（mixed）的資料點（datapoint,統計學術語），一些客戶開始縮手觀望，「價格博弈」的信號已經閃現。

Edgewater指出，對2024年數據中心GPU出貨的通路預測沒有變化，CoWoS先進封裝解決方案的供應仍將短缺，尤其是來自台積電（2320)的高階晶片供應將持續吃緊。客戶仍在試用輝達H200和L20晶片，預計將在2024年上半年擴大產量。客戶最關心的是價格，認為輝達在H200等新晶片的定價上應該更具彈性，因此部分客戶可能開始傾向於觀望，以等待他們能接受的價格出現。

報告指出，目前尚不清楚為什麼輝達的AI GPU需求會出現「好壞不一」的資料點，但比較有可能的原因是輝達上個月推出速度比前一代H100快上一倍的最新AI晶片「H200」，這導致大客戶暫停採購以重新檢視自家的生產計畫。但這也可能表示需求可能在2024年中重新加速。

此外，超微在本月初發布號稱性能與輝達高階晶片相比毫不遜色的新一代AI晶片Instinct MI300X，也可能是客戶縮手的原因之一。超微執行長蘇姿豐曾表示，超微晶片的售價和運作成本必須比輝達晶片低廉，才能說服潛在的大客戶買單。

不過，Edgewater也表示，對輝達在數據中心晶片市場的地位和晶片需求的長期評論仍屬正面，在AI和非AI應用上仍具有龐大潛力。

Edgewater也對輝達的競爭對手超微和英特爾進行分析，預期超微的AI晶片業務將在2024年帶來至少10億美元的收入。2024年PC銷量估將成長2%～5%，英特爾可望受惠。

另一方面，陸媒報導輝達將在12月28日晚間10點發表專門針對中國市場的「特供版」顯卡—GeForce RTX4090 D，較業界預期要到明年才會亮相的時間表提前許多。這個規格降低的RTX4090 D旨在取代被美國列入出口管制的RTX4090。