立法院昨（19）日三讀通過所得稅法修正案，明（2024）年起，幼兒學前特別扣除額，適用年齡擴大到6歲以下，租金扣除額方面也提高，育兒家庭、租屋族等直接受惠，豪撒百億減稅紅包。

其中學前幼兒特別扣除額適用對象有兩大放寬，一是自原本的五歲以內提高至六歲以內；二是取消排富條款；額度調高第一胎每年15萬，第二胎以上每年22.5萬，67萬戶受惠，惟稅損大約23億元。

安永執業會計師楊建華表示，幼兒扣除額調高後，以育有兩名六歲以下幼兒的家庭為例，幼兒扣除額可以多扣13.5萬元，以稅率5％計算，可省稅6,750元，若適用最高稅率40％，由於新制已無排富條款，更可省稅5.4萬元。

租金支出部分，可從列舉改為特別扣除額，額度提高到18萬元，最多102萬戶受惠，稅損最高71億元，兩者加一加至少損失百億元。從今年第四季以來，財政部陸續端出的明、後兩年各項綜所稅減稅紅包，合計已達476億元，被在野黨立委質疑為選前大動作減稅撒幣。

房租支出改列特別扣除額後，節稅效果可大幅提高，選擇標準扣除額的納稅人可同時適用房租扣除額；且扣除額由12萬元調高至18萬元，以適用稅率5％計算可省稅9,000元，適用稅率12％可省稅2萬1,600元。