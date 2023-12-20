歲末年終又到遺產贈與規劃旺季，國稅局提醒，遺產稅應納稅額超過30萬元者，若納稅義務人無法一次繳納現金，可申請以公共設施保留地或上市櫃股票抵繳，試算後最多可省逾百萬稅金。另若在死亡前2年贈與公設、農業或新市鎮土地，這3類土地在配偶、直系血親繼承移轉後，均無須併入遺產總額計算遺產稅。
依遺產及贈與稅法施行細則第44條第3項規定，申請抵繳的公共設施保留地若於劃設前已為被繼承人所有，或於劃設後歷次因繼承移轉予被繼承人，該土地得以全額抵繳稅金，計算公式為：〔公共設施保留地得抵繳遺產稅之限額＝依本法計算之應納遺產稅額 ×（申請抵繳之公共設施保留地財產價值÷全部遺產總額）〕。
財政部台北國稅局舉例，甲君於2023年1月15日往生，包含4500萬元的公共設施保留地A土地在內，核定遺產總額為9000萬元，且未遺有存款及現金，計算應納遺產稅額270萬元，繳納期限至2023年7月25日，繼承人為乙、丙、丁等3名子女。
乙取得丙及丁的同意，於繳納期限前申請以甲君1981年買賣取得的A土地抵繳遺產稅，該地1963年劃設為公共設施保留地，所以甲君是在該地劃設為公共設施保留地後才取得，依上述公式計算抵繳稅款上限為135萬元。
此外，被繼承人死亡前2年內贈與配偶及特定親屬的土地，如果該土地在法律上同時有免徵贈與稅及遺產稅的規定，被繼承人死亡時，該土地免視為被繼承人遺產、併入遺產總額課徵遺產稅。
北區國稅局據遺贈稅法第15條規定指出，被繼承人死亡前2年內贈與配偶、直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母及各該親屬配偶的財產，併入遺產總額課徵遺產稅，以避免當事人於死亡前短期間內藉贈與財產規避遺產稅，但若贈與的財產在法律上已規定免課徵遺產稅，被繼承人生前贈與行為不具避稅動機，因此繼承人無須再併入遺產總額申報遺產稅。
舉例說明，甲君2022年1月1日贈與兒子乙君公共設施保留地，後於2023年5月1日死亡，因都市計畫法第50-1條明定，因繼承而移轉給配偶、直系血親的公設地，免徵遺產稅，因此，甲君死亡前2年內贈與的公設地，無須併入遺產總額。
除了公設地之外，被繼承人死亡前2年內贈與免徵遺產稅的土地，還包括農業發展條例第38條規定的農業用地，以及新市鎮開發條例第11條規定的新市鎮土地等，同樣明定免課贈與稅及遺產稅，免併遺產總額申報。
若是以上市櫃股票抵繳遺產稅，則會根據申請日收盤價與被繼承人死亡日收盤價高低情形而定，共有2種計算方式。舉例來說，繼承人陳君遺產價值為2500萬元，應納稅額為200萬元，且未遺留現金或存款，得用遺留的A上市公司股票抵繳，陳君死亡日收盤價為每股40元，共5萬股，核定價值200萬元，抵繳共有2種計算方式。
1.申請日收盤價高於死亡日，申請日收盤價為每股45元，高於死亡日的40元收盤價，得以抵繳該股票全額200萬元（死亡日收盤價40元x5萬股）；2.申請日收盤價低於死亡日，申請日每股35元收盤，依利率計算，其中股票價值占遺產總值8%，抵繳金額為16萬元（應納稅額200萬元x8%），得抵繳股數為4000股（抵繳稅額16萬元/死亡日收盤價40元）。
特別提醒的是，納稅人申請抵繳時，需經繼承人過半數及繼分合計過半數同意，或繼承人之應繼分合計逾3分之2的同意，於納稅期限內提出申請，避免影響自身權益。
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