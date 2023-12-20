韓國外交部長官被提名人趙兌烈20日表示，韓中關係重要性不亞於韓美同盟關係，他將努力尋找韓中和韓美關係和諧發展的方案。

現年68歲的趙兌烈是一名資深的外交官。韓國《中央日報》稱，趙兌烈畢業於首爾大學法學院，於1979年進入韓國外交部工作，2019年卸任，外交生涯長達40年。報導還說，趙兌烈曾擔任韓國外交部第二次官和常駐聯合國代表等，經貿談判經驗豐富。

據《韓聯社》報導，趙兌烈20日在前往人事聽證會籌備工作組辦公室上班途中，接受媒體採訪時表示，政府致力於恢復（在前屆政府時期）有些鬆動的韓美同盟、韓日關係、韓美日安全合作，因此外交略側重於韓美、韓日、韓美日關係方面。這是在尋求均衡的過程中自然出現的現象。

趙兌烈提及出席韓中知名人士論壇的經驗，稱中方也似乎了解韓中關係難免受到中美戰略競爭帶來的影響。基於這一共識，他將尋找韓中關係順利發展的方案。就政府正在推進明年上半年舉行韓中日領導人會議，趙兌烈表示，據他所知，三國已就有關事宜形成共識，他將爭取韓中日峰會早日成行。

對於北韓問題，趙兌烈表示，與他2016年至2019年擔任常駐聯合國代表當時相比，當前圍繞朝核問題的外交環境極其惡化，難以期待聯合國安理會祭出新的制裁北韓決議，也難以推進無核化或重啟對話。面對嚴峻的現實，他將先把外交重點放在加強對北韓嚇阻力上，同時謀求對話與協商之路。

另就二戰強徵勞工問題，趙兌烈表示，基於政府拿出的解法，兼顧韓日關係和受害者的意見，探求妥善解決問題的方案。