韓國外交部長官被提名人趙兌烈20日表示，韓中關係重要性不亞於韓美同盟關係，他將努力尋找韓中和韓美關係和諧發展的方案。
現年68歲的趙兌烈是一名資深的外交官。韓國《中央日報》稱，趙兌烈畢業於首爾大學法學院，於1979年進入韓國外交部工作，2019年卸任，外交生涯長達40年。報導還說，趙兌烈曾擔任韓國外交部第二次官和常駐聯合國代表等，經貿談判經驗豐富。
據《韓聯社》報導，趙兌烈20日在前往人事聽證會籌備工作組辦公室上班途中，接受媒體採訪時表示，政府致力於恢復（在前屆政府時期）有些鬆動的韓美同盟、韓日關係、韓美日安全合作，因此外交略側重於韓美、韓日、韓美日關係方面。這是在尋求均衡的過程中自然出現的現象。
趙兌烈提及出席韓中知名人士論壇的經驗，稱中方也似乎了解韓中關係難免受到中美戰略競爭帶來的影響。基於這一共識，他將尋找韓中關係順利發展的方案。就政府正在推進明年上半年舉行韓中日領導人會議，趙兌烈表示，據他所知，三國已就有關事宜形成共識，他將爭取韓中日峰會早日成行。
對於北韓問題，趙兌烈表示，與他2016年至2019年擔任常駐聯合國代表當時相比，當前圍繞朝核問題的外交環境極其惡化，難以期待聯合國安理會祭出新的制裁北韓決議，也難以推進無核化或重啟對話。面對嚴峻的現實，他將先把外交重點放在加強對北韓嚇阻力上，同時謀求對話與協商之路。
另就二戰強徵勞工問題，趙兌烈表示，基於政府拿出的解法，兼顧韓日關係和受害者的意見，探求妥善解決問題的方案。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：