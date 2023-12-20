【時報記者王逸芯台北報導】許多父母在挑選住宅，往往希望住在鄰近學校的社區減少通勤時間，因此學校周邊的房市一直相當火熱。永慶房產集團根據實價登錄資料，統計了近一年雙北市117個捷運站周邊800公尺內，擁有最多國中和國小的交易價量。其中「民權西路站」不但以10所國中小為雙北市最多的站點，交易量也居台北市之冠。而「新北投站」周邊共有8所國中小，但平均單價僅48.3萬元，價格相對平易近人。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，學區宅除了有購屋需求穩定，房價保值等特色之外，轉手性也相對比較好，因此吸引有設籍需求的家長及不少置產民眾購買。而中山區的「民權西路站」周邊800公尺內有10所國中小，國小包括：中山國小、雙蓮國小、蓬萊國小、大橋國小、太平國小及大同國小；國中則有：靜修女中、成淵國中、新興國中和民權國中，堪稱雙北市之最。
陳金萍說明，中山區為台北市早期開發之區域，擁有便捷的交通路網、熱絡的商業活動以及完善的生活機能等優勢，吸引眾多人口居住，因此該區在早期就已設立不少學校。「民權西路站」周邊生活機能發展成熟，包括有雙城街夜市、晴光市場等熱鬧商圈，生活採買相當便利。再加上挾著雙線捷運的優勢，往來中和新蘆線與淡水信義線都相當便捷，因此該站交易十分熱絡，近一年成交了365件，等於每天都能成交1件。
「新北投站」周邊800公尺內共有8所國中小，為北市排名第三的站點，而該站的單價僅48.3萬元，跟其他站點相比，為最親民的一站。但是在「新北投站」周遭便有：逸仙國小、義方國小、文化國小、北投國小、薇閣小學等5所小學以及薇閣中學、新民國中、北投國中等3所國中，再加上著名的「臺北市立圖書館北投分館」也在此站附近，文教資源豐富。
陳金萍指出，「新北投站」位於新北投生活圈內，該區為著名的溫泉勝地，觀光機能發達。區域綠地覆蓋率高，包括復興公園、七星公園、北投公園。生活機能也十分完善，鄰近北投市場、全聯和三軍總醫院北投分院等。生活機能和品質是一大亮點，如果購屋預算有限又想擁有台北市門牌的新婚夫妻，不妨可將新北投站列入考慮。
至於新北市，「菜寮站」周邊800公尺內有5所國中小，包括集美國小、修德國小、正義國小、三光國小、明志國中，為新北市之首，交易量也比緊追在後的「頂溪站」多近100件。陳金萍說明，「菜寮站」位於三重的行政中心，以忠孝橋連接台北市，生活環境較單純。該區生活機能完備，鄰近光明、大同市場、綜合體育場、聯合醫院三重院區等。因此該站周邊房市需求穩定，近一年成交429件，平均一天交易超過1件。
「南勢角站」周邊擁有4所國中小，包括：景新國小、復興國小、興南國小和中和國中，為新北市第二名，其近一年間交易量則以534件位居榜首，顯示當地房市交易十分熱絡。陳金萍表示，「南勢角站」雖然發展較早，但近年來因有捷運共構宅和多個都更案卡位，新屋熱潮帶動當地房市，使該區呈現新舊並存的面貌。這區生活機能完備，包含興南夜市、華新街市場及緬甸街等。若有想購買新屋但預算有限的小資族及新婚夫妻，可考慮在此置產，近一年平均單價為48.4萬元。
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