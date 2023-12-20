北韓勞動黨機關報《勞動新聞》20日在頭版刊文，稱北韓兼具軍事偵察衛星和洲際彈道飛彈，擁有平息任何嚴重軍事和戰爭危機的最強力量。

北韓18日發射火星18型洲際彈道飛彈，19日指這枚飛彈精準落在朝鮮半島東部公海的目標水域。

據《韓聯社》報導，《勞動新聞》文章指火星18型洲際彈道飛彈試射取得巨大成功，向全世界展現了北韓的尊嚴、權威和力量。文章評價此次試射向敵對勢力展示了「超強硬報復意志」和「絕對力量」，將視野和打擊範圍達萬里的「瞄準鏡和拳頭」握在手中。

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