宏達電旗下元宇宙內容平台 VIVERSE 與華納音樂台灣跨界合作，華納音樂台灣旗下虛擬藝人及 VTuber「NANA」首次登陸元宇宙，跳脫二次元框架，展現虛擬藝人全新面貌。VIVERSE 並結合 VIVE Mars 虛擬製片系統提供的虛擬偶像解決方案，為《NANA JUMP 華語音樂翻唱宇宙》IP 計畫量身打造 3D 互動場景，讓民眾超越時空、不限裝置，穿梭未來音樂宇宙。

華納音樂於去年推出《NANA JUMP 華語音樂翻唱宇宙》IP 計畫，開創華語音樂先例，打造旗下首位虛擬藝人 NANA；如今透過 VIVERSE 團隊的沉浸式 3D 互動空間技術，將 MV 中《NANA JUMP》獨特而迷人的世界落實成 3D 空間。這個虛擬世界是 NANA 的家，使她能夠以前所未有的方式與粉絲親密互動。

VIVERSE 總經理林俊吳表示：「VIVERSE 自推出以來致力於為 Z 世代的內容創作者打造一個能充分展現自我的舞台。透過 VIVERSE 及 VIVE Mars 虛擬偶像解決方案，我們為 VTuber 等內容創作者提供了低進入門檻的經營及創作模式，使他們可充分發揮創意潛能。VIVERSE 讓虛擬藝人 NANA 在元宇宙展現全新面貌，同時，我們也將攜手華納音樂台灣持續探索新時代娛樂表現的無限可能。」

《NANA JUMP》計畫也邀請樂壇新「聲」代歌手詮釋華語金曲，〈有一種悲傷〉、〈匆匆那年〉、〈魯冰花〉、〈心動〉、〈遇見〉、〈再會啦心愛的無緣的人〉等不同年代的電影主題曲將在 VIVERSE 平台化作風格各異的音樂宇宙，完美呈現《NANA JUMP》的未來世界美學。

華納音樂台灣董事總經理楊國修表示：「本著對音樂的熱情，華納音樂台灣致力於創造反映在地文化的前瞻性音樂作品和體驗。我們很開心『NANA JUMP』專案不但獲得文策院的支持，也和 HTC VIVERSE 共同建立了全新的音樂互動空間，它超越實體音樂會和二次元影像的限制，並支持有才華的藝術家的創作。這只是個起點，未來我們會持續透過各種創意和合作，拓展音樂的影響力，持續提升優秀音樂家的水平，也和各界夥伴打造雙贏的全新娛樂模式。」

近年來虛擬偶像、VTuber 擁有大批追星族，也逐漸往更 3D且沉浸式的型態發展。根據 YouTube 今年稍早的研究指出，有 52％ 的受訪者在過去 12 個月中曾經看過 VTuber 或虛擬偶像的影片。無論是經紀公司推出的虛擬偶像和藝人、抑或是想展現自我的虛擬網紅和 VTuber，HTC 提供虛擬偶像解決方案，讓虛擬偶像和 VTuber 打破二次元，進入元宇宙。

VIVERSE 在創立之初即支援虛擬化身（Avatar）通用格式 VRM，透過 VIVERSE 擅長的 3D 視覺及互動技術，為虛擬偶像打造符合人設和世界觀的 3D 空間場景，讓虛擬偶像不再受限於平面影片框架，進入虛擬世界與粉絲相見。更可結合 VIVE Mars CamTrack 虛擬拍片製作解決方案，將製片流程化繁為簡，透過領先業界的 Lighthouse 基地台定位技術，精準整合 3D 虛擬空間和真實世界的人物定位，為欲加入 VTuber 行業的創作者提供了快速圓夢的機會。