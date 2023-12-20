上月底宣誓就任的紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）20日說，面對「更具挑戰性」的世界秩序，他將研究加入美英澳三邊安全夥伴（AUKUS）的好處。

據《路透》報導，紐西蘭和美國互稱親密戰略伙伴，但兩國的聯盟關係因1980年代紐西蘭禁止美國的核動力或武裝軍艦訪問而中斷。

澳洲、英國、美國於2021年9月15日宣布成立美英澳三邊安全夥伴關係。美國早前曾提及，歡迎紐西蘭加入美英澳三邊安全夥伴，稱向紐西蘭敞開大門。

正在澳洲進行首次訪問的盧克森（Christopher Luxon）說，這項協議著重於共享軍事技術。他也說，美英澳合作開發武器和採購項目，將有助於確保太平洋地區的和平與穩定。

據美國「防務一號」網站報導，美英澳三邊安全夥伴協議由兩個「支柱」組成，第1支柱是為澳洲提供維吉尼亞級核動力攻擊潛艦，第2支柱是推動先進能力技術項目，加快人工智慧（AI）、量子、先進網路能力、高超音速能力以及電子戰等關鍵技術的協同發展，並應用於軍事。

盧克森在與澳洲總理艾班尼斯一起出席的新聞發布會上說，「我們感興趣的是第二支柱，希望探討紐西蘭參與新技術項目的機會。」不過，盧克森重申紐西蘭的無核立場，他說這沒有協商餘地。