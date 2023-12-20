【時報記者任珮云台北報導】展碁國際（6776）今年前三季合併營收168億，獲利達2.91億元，每股盈餘3.57元。展碁國際連續2年配息逾3元，現金股利殖利率逾5%。

展望後市，展碁國際持續放大獨家代理產品銷量及市占率，增加儲能及雲端租賃軟體服務銷售，引進高毛利產品優化產品組合，優化未來業務動能。總經理林佳璋指出，2023年因家商用及軟硬體商品等都有明顯增長，展碁國際在今年第四季取得Wacom產品獨家代理，結合Adobe生成式AI在繪圖上的運用，帶動第四季新一波銷售動能。

除此之外，展碁國際更積極佈局儲能領域，引進多項儲能相關產品，取得Acer Power Bar全球獨家代理，該產品是第一個在台灣設計製造並通過BSMI安全規範的儲能產品，使用最新、最安全防爆等級的磷酸鋰鐵電池，擁有4000次循環壽命，大容量電池1024Wh、1500W大功率，在停電的時候讓家用550公升的變頻冰箱可使用30個小時。產品也具備UPS功能，讓電腦設備及伺服器可運作4至6小時；目前市場反應熱烈，更在募資平台超過400台訂單。

2024年將陸續推出新的儲能系列產品，包括0.6kWh、1.5kWh、2.5kWh以及10kWh等產品用以滿足不同的需求，為家用、中小型企業以及大型商業等用戶提供可靠的能源儲備和運用。未來儲能商品除台灣外也將推廣至全球市場，可望為展碁國際挹注新一波營運動能。